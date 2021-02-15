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Нападающий из «Тюменского легиона» исполнил буллит в стиле Дацюка

Нападающий из «Тюменского легиона» исполнил буллит в стиле Дацюка
Хоккей / МХЛ 0

Нападающий «Тюменского легиона» Михаил Сусликов в матче с «Сибирскими снайперами» исполнил буллит в стиле Павла Дацюка. Он поразил ворота соперников, использовав эффектный приём.

Хоккеист начал серию буллитов. Подхватив шайбу, Сусликов сблизился с голкипером и, убрав снаряд за спину, нанёс бросок в уже оставленные ворота.

Видео можно посмотреть на официальной странице МХЛ в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким трюком прославился бывший нападающий ЦСКА Павел Дацюк. Олимпийский чемпион в таком стиле реализовал буллит в матче с «Трактором» в 2013 году, принеся «армейской» команде победу.

Отметим, что видео с голом Дацюка собрало в YouTube более 5 млн просмотров.

Победу в матче одержали «Сибирские Снайперы».

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