Нападающий из «Тюменского легиона» исполнил буллит в стиле Дацюка
Нападающий «Тюменского легиона» Михаил Сусликов в матче с «Сибирскими снайперами» исполнил буллит в стиле Павла Дацюка. Он поразил ворота соперников, использовав эффектный приём.
Хоккеист начал серию буллитов. Подхватив шайбу, Сусликов сблизился с голкипером и, убрав снаряд за спину, нанёс бросок в уже оставленные ворота.
Видео можно посмотреть на официальной странице МХЛ в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким трюком прославился бывший нападающий ЦСКА Павел Дацюк. Олимпийский чемпион в таком стиле реализовал буллит в матче с «Трактором» в 2013 году, принеся «армейской» команде победу.
Отметим, что видео с голом Дацюка собрало в YouTube более 5 млн просмотров.
Победу в матче одержали «Сибирские Снайперы».
Гениальный буллит Дацюка собрал 3,5 млн просмотров! Он обманул вратаря броском из-за спины
Голкипер «Трактора» Гарнетт не устоял перед магией Волшебника. Это был последний матч Дацюка перед возвращением в НХЛ.
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