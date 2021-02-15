«Монреаль» отправил Фролика в АХЛ из-за плохой формы

«Монреаль Канадиенс» отправил нападающего Михаэля Фролика в фарм-клуб в АХЛ — «Лаваль Рокет», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Причиной стало желание команды, чтобы форвард набрал форму.
Отмечается, что в планах «Канадиенс» вызвать чеха на матч в субботу.
Напомним, в середине января «Монреаль» выставил Фролика на драфт отказов. В межсезонье «Канадиенс» подписал с нападающим однолетний контракт на $ 750 тыс.
Последним клубом Фролика была команда «Баффало Сэйбрз», куда он был обменян в январе 2020 года из «Калгари Флэймз». Нападающий выступал за «Калгари» с 2015 года. За карьеру в НХЛ он защищал также цвета «Флориды Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс». В общей сложности Фролик провёл в североамериканской лиге 831 встречу и набрал 380 (158+222) очков. Кроме того на счету Михала 47 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. В 2013 году Фролик вместе с «Чикаго» выиграл главный трофей НХЛ.
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