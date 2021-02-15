«Сент-Луис» — единственная американская команда, у которой нет заболевших игроков

Согласно информации, представленной пресс-службой Национальной хоккейной лиги, «Сент-Луис Блюз» остаётся единственной командой НХЛ, которая базируется на территории США и у которой нет ни одного хоккеиста, входящего в список заразившихся коронавирусом (сдавших положительный тест). Всего таких команд в лиге пять, но оставшиеся четыре находятся в Канаде: это «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз».



Рекордным показателем по числу заболевших для НХЛ были 19 хоккеистов «Нью-Джерси Дэвилз», из которых в списке остаются пять. 8 игроков продолжают быть в списке недоступности у «Миннесоты Уайлд», 7 — у «Филадельфии Флайерз». Результаты тестов игроков «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз» лига пока не получила — судьба матчей с участием этих команд решится позже.

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