Защитники «Спартака» Кутейкин и Никишин восстановились после травм и вернулись в состав

Защитники «Спартака» Андрей Кутейкин и Александр Никишин восстановились после травм и отправились на последнюю для команды выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте красно-белых.



Кутейкин выбыл из строя в начале ноября и пропустил из-за травмы более трёх месяцев. Никишин не выходил на лёд в КХЛ с 22 ноября.



Всего на выездную серию тренерский штаб взял 29 игроков «Спартака»:



Вратари: Александр Трушков, Юлиус Гудачек, Павел Хомченко;



Защитники: Эмиль Юсе, Яков Рылов, Андрей Зубарев, Никита Пивцакин, Евгений Кулик, Никита Соколов, Артём Сериков, Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Александр Никишин;



Нападающие: Йори Лехтеря, Анатолий Никонцев, Илья Зубов, Сергей Широков, Лукаш Радил, Робин Ганзл, Мартин Бакош, Артём Фёдоров, Михаил Юньков, Максим Цыплаков, Павел Чернов, Илья Талалуев, Владислав Кара, Александр Торченюк, Данил Авершин, Антон Злобин.

«Спартак» 16 февраля сыграет со СКА, 18 февраля — с нижегородским «Торпедо», а 20 февраля — с «Ак Барсом».