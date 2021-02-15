Форвард минского «Динамо» Шейн Принс не исключил возвращения в НХЛ

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс не исключил своего возвращения в НХЛ, где выступал в период с 2014 по 2018 год.

«В НХЛ много хороших игроков, у которых можно научиться разным мелочам, навыкам, хитростям и привнести их в собственную игру. Я стараюсь наблюдать за многими хоккеистами и учиться у них. Смотрю на конкретного игрока, изучаю его лучшие навыки, стараюсь понять, почему он хорош в конкретном навыке, и позаимствовать его. В КХЛ всё точно так же: есть много отличных игроков, и ты можешь учиться у них на любом уровне. Также ты приобретаешь опыт, играя на высоком уровне, на высокой скорости. Например, появляются новые навыки игровой манёвренности, которые используются для победы. Когда ты играешь в лигах высокого уровня, то всегда учишься.

Есть мысли о возвращении в НХЛ? Да, существует такая возможность по окончании сезона в КХЛ. Но пока я стараюсь сфокусироваться на окончании сезона, на последней паре игр и на плей-офф. После этого уже оценю имеющиеся возможности и постараюсь принять решение. Хорошо, что возможности есть, ведь этот сезон для меня стал удачным. Я открыт к чему угодно, так что посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Принса Ohtapress.ru