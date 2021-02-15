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Рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» и продлило серию поражений до девяти матчей

Рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» и продлило серию поражений до девяти матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Ак Барса» Михаил Глухов. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Да Коста, который набрал 3 (2+1) очка. Голкипер гостей Тимур Билялов отразил 19 бросков. У рижан отличились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Роберт Букартс.

Это девятое поражение латвийского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Ак Барс» в Уфе — с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 18 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2021, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Индрашис (Майоне, Липон) – 01:40' (5x4)   1:1 Да Коста (Кормье) – 06:28' (5x4)   2:1 Елисеев (Грачёв, Индрашис) – 14:40' (5x4)   2:2 Да Коста (Тихонов, Юдин) – 19:29' (5x5)   2:3 Тихонов (Да Коста, Юдин) – 32:46' (5x5)   3:3 Букартс (Майоне) – 49:18' (5x5)   3:4 Глухов (Лукоянов) – 51:34' (5x5)
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