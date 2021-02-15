Рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» и продлило серию поражений до девяти матчей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Ак Барса» Михаил Глухов. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Да Коста, который набрал 3 (2+1) очка. Голкипер гостей Тимур Билялов отразил 19 бросков. У рижан отличились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Роберт Букартс.

Это девятое поражение латвийского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Ак Барс» в Уфе — с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 18 февраля.