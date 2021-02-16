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«Аризона» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ, Барбашёв и Любушкин – без очков

«Аризона» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ, Барбашёв и Любушкин – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» встречалась с «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче забил Клейтон Келлер. Результативной передачей отметился Ник Шмальц. Российский защитник Илья Любушкин провёл на площадке 12 минут и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард «Аризоны» Иван Барбашёв получил 20 минут и 47 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Келлер (Шмальц) – 25:21' (5x5)
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