«Аризона» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ, Барбашёв и Любушкин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» встречалась с «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче забил Клейтон Келлер. Результативной передачей отметился Ник Шмальц. Российский защитник Илья Любушкин провёл на площадке 12 минут и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард «Аризоны» Иван Барбашёв получил 20 минут и 47 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.