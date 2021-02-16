Артём Зуб забросил дебютную шайбу в НХЛ, убежав в контратаку из штрафного бокса

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Идёт 3-й период, в счёте ведут хозяева льда – 5:4.

В начале 3-го периода 25-летний российский защитник «Оттавы» Артём Зуб, отбыв наказание в штрафном боксе, получил шайбу у чужой синей линей и убежал один на один с голкипером «Торонто» Фредериком Андерсеном, умело переиграв датчанина и забросив свою дебютную шайбу за океаном. Результативные передачи на счету Криса Тирни и Коннора Брауна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Для Зуба это 3-е (1+2) очко в текущем сезоне за «Сенаторз» при показателе полезности «+1» и 6 минутах штрафа.