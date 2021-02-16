Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв впервые в карьере сыграл больше 20 минут в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» встречался с «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв впервые в карьере сыграл больше 20 минут в матче НХЛ. Российский форвард провёл на льду 20 минут 47 секунд (в том числе 4 минуты и 42 секунды в меньшинстве), играя в первой тройке с Давидом Перроном и Райаном О’Райлли.

Иван завершил встречу с показателем полезности «0». Барбашёв нанёс больше всех в команде бросков в створ – 4. Также сделал один блок-шот и выполнил два перехвата, допустив при этом одну потерю. Трижды выходил на точку вбрасывания, все попытки проиграл.