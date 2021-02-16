Ферраро: Лайне надо продолжать забивать, а перчатки пусть скидывают другие

Эксперт телеканала TSN, известный в прошлом центрфорвард Рэй Ферраро прокомментировал драку нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Патрика Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 ОТ), когда финн провёл бой против нападающего Брэндона Хагеля.



«Парень, с которым Лайне дрался, не очень крупный — рост Хагеля около 180 см. Но он крупнее финна, и когда ты дерёшься с человеком, который тяжелее тебя, то это может быть непросто. Лайне надо сосредоточиться на голах, а перчатки пусть скидывают другие. Если бы я был в «Коламбусе», я бы не очень хотел, чтобы Патрик дрался. Он забил четыре гола в семи матчах за «Блю Джекетс», ему нужно продолжать это делать. Конечно, Торторелла хочет, чтобы он больше работал в обороне. Это касается потерянных шайб, и эпизодов, когда он ведёт борьбу за шайбу. Для меня удивительно, что в «Виннипеге» так и не смогли справиться с тем, чтобы талант Лайне работал на команду. Казалось, что ему всё время приходится плыть против течения», — сказал Ферраро в эфире программы OverDrive.



Лайне сыграл за «Коламбус» семь матчей, набрав 6 (4+2) очков, 11 минут штрафа и показатель полезности «-3».

Лайне подрался с Хагелем в матче «Чикаго» – «Коламбус»