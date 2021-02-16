Коваленко — о сыне Николае: в сборной была едва ли не первая его улыбка в сезоне
Олимпийский чемпион, депутат Госдумы России Андрей Коваленко поделился мнением об игре своего сына Николая за сборную России на Шведских играх.
«Понял, что у Николая всё будет в порядке уже в первом периоде первого матча с финнами, когда телевизионщики показали нашу скамейку и улыбающегося сына. В этот момент всё моё волнение ушло. Это была едва ли не первая его улыбка в этом сезоне, который складывается очень тяжёло.
Хотя у нас в советском хоккее всегда существовала установка: любая тренировка и любая игра должна стать праздником. К сожалению, сегодня в «Локомотиве» улыбки не приветствуются, хотя хоккей – это не только тяжёлая работа, но и игра. Особенно для молодых», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
Коваленко: в сборной России получил больше игрового времени, и сразу пришла уверенность
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