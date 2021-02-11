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Коваленко: в сборной России получил больше игрового времени и сразу пришла уверенность

Коваленко: в сборной России получил больше игрового времени и сразу пришла уверенность
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий сборной России Николай Коваленко прокомментировал результат стартового матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2).

«Я всегда серьёзно настроен на матчи, просто больше игрового времени сегодня получил и больше уверенности. Самое главное, что я не разочарован сегодня, а то, что не забил — это отходит на второй план. Почему больше уверенности? Всё зависит от игрового времени, чем больше играешь, тем лучше себя чувствуешь.

Столкновение с Сятери? Всегда извиняюсь в тех случаях, когда втыкаюсь во вратаря. Хотел в первую очередь забить, а потом уже затормозить. Ярославская связка? Мы с Пашей Красковским не так много играем в «Локомотиве». Но мы по тактике хорошо понимаем друг друга, и это только первая игра, дальше будет лучше.

Согласен, что начало второго периода немного провалили, отдали инициативу. Не знаю, с чем это связано, может немного недооценили финнов после первого периода. Конечно, для всех ребят сказался переход на большую площадку — совсем другой хоккей», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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