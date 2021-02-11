Коваленко: в сборной России получил больше игрового времени и сразу пришла уверенность

Нападающий сборной России Николай Коваленко прокомментировал результат стартового матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2).
«Я всегда серьёзно настроен на матчи, просто больше игрового времени сегодня получил и больше уверенности. Самое главное, что я не разочарован сегодня, а то, что не забил — это отходит на второй план. Почему больше уверенности? Всё зависит от игрового времени, чем больше играешь, тем лучше себя чувствуешь.
Столкновение с Сятери? Всегда извиняюсь в тех случаях, когда втыкаюсь во вратаря. Хотел в первую очередь забить, а потом уже затормозить. Ярославская связка? Мы с Пашей Красковским не так много играем в «Локомотиве». Но мы по тактике хорошо понимаем друг друга, и это только первая игра, дальше будет лучше.
Согласен, что начало второго периода немного провалили, отдали инициативу. Не знаю, с чем это связано, может немного недооценили финнов после первого периода. Конечно, для всех ребят сказался переход на большую площадку — совсем другой хоккей», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 февраля 2021
-
21:04
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
20:04
-
19:55
-
19:20
-
18:49
-
18:36
-
18:01
-
17:43
-
16:45
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:20
-
11:00
-
10:36
-
10:06
-
09:45
-
09:25