Форвард «Авангарда» Чинахов вернулся на лёд впервые с ноября

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимает омский «Авангард». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана.

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов принимает участие в матче. Таким образом, форвард вернулся на лёд впервые с ноября 2020 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года во время матча молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею сборная России играла с командой Австрии. Российская команда доигрывала матч без одного из лидеров сборной — нападающего Егора Чинахова. Форвард «Авангарда» получил травму в первом периоде в эпизоде, в котором он заработал буллит для Родиона Амирова.

К началу второго периода счёт в матче 1:1. За «Барыс» шайбу забросил Алихан Асетов, а за «Авангард» — Рид Буше.