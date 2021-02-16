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«Барыс» прервал четырёхматчевую победную серию «Авангарда» благодаря дублю Н. Михайлиса

«Барыс» прервал четырёхматчевую победную серию «Авангарда» благодаря дублю Н. Михайлиса
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в овертайме обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Асетов (Панюков, Вароне) – 06:34' (5x3)   1:1 Буше (Найт, Толчинский) – 09:25' (5x4)   2:1 Михайлис (Валк) – 30:44' (5x5)   2:2 Найт (Буше, Каски) – 59:55' (6x4)   3:2 Михайлис (Старченко, Диц) – 62:54' (4x3)

На 7-й минуте Алихан Асетов при игре «пять на три» вывел нур-султанскую команду вперёд. На 10-й минуте Рид Буше, реализовав численное большинство, сравнял счёт. В середине второго периода Никита Михайлис с передачи Кёртиса Валка вновь вывел «Барыс» вперёд. За пять секунд до конца третьего игрового отрезка Корбан Найт сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Михайлис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Авангард» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 18 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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