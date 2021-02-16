«Барыс» прервал четырёхматчевую победную серию «Авангарда» благодаря дублю Н. Михайлиса

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в овертайме обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 7-й минуте Алихан Асетов при игре «пять на три» вывел нур-султанскую команду вперёд. На 10-й минуте Рид Буше, реализовав численное большинство, сравнял счёт. В середине второго периода Никита Михайлис с передачи Кёртиса Валка вновь вывел «Барыс» вперёд. За пять секунд до конца третьего игрового отрезка Корбан Найт сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Михайлис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Авангард» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 18 февраля.