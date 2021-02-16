ЦСКА в Москве обыграл «Витязь» и выиграл дивизион Тарасова

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский ЦСКА обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 11-й минуте Андрей Локтионов вывел хозяев вперёд. Через 25 секунд Артём Бородкин сравнял счёт. На 25-й минуте Джон Гилмор с передачи Константина Окулова вновь вывел «армейцев» вперёд. На 25-й секунде третьего периода Сергей Андронов упрочил преимущество москвичей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с челябинским «Трактором», а «Витязь» в Подольске — с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 февраля.