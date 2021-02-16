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ЦСКА в Москве обыграл «Витязь» и выиграл дивизион Тарасова

ЦСКА в Москве обыграл «Витязь» и выиграл дивизион Тарасова
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский ЦСКА обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Локтионов (Гилмор, Робинсон) – 10:39' (5x4)   1:1 Бородкин (Моисеев, Бардаков) – 11:04' (5x5)   2:1 Гилмор (Окулов) – 24:16' (5x5)   3:1 Андронов (Карнаухов, Афанасьев) – 40:24' (5x5)

На 11-й минуте Андрей Локтионов вывел хозяев вперёд. Через 25 секунд Артём Бородкин сравнял счёт. На 25-й минуте Джон Гилмор с передачи Константина Окулова вновь вывел «армейцев» вперёд. На 25-й секунде третьего периода Сергей Андронов упрочил преимущество москвичей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с челябинским «Трактором», а «Витязь» в Подольске — с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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