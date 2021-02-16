Белов: у СКА есть система. Все знают, что делать

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).
«Весь матч держали рисунок игры, выполняли установку. Не было серьёзных провалов. Заслуженно победили, хотя соперник нас перебросал, это нестандартная ситуация. Но мы контролировали ход матча, всё по делу.
У нас были хорошие тренировки на льду и в зале. В паузе были тесты. Подбирали индивидуальную работу для каждого игрока. Кому-то — для физики, кому-то — для выносливости. Была последняя возможность что-то скорректировать перед плей-офф. Провели время с пользой.
Мне комфортно играть с Фантенбергом в меньшинстве. Большинству уделяем много времени на тренировках. Пока не всё получается, но верю, что наше большинство будет работать в плей-офф и приносить победы.
Тренер по защите проводит хорошие видеособрания по меньшинству. У нас есть система, все знают, что делать. Мы немного пропускаем в меньшинстве. Это говорит о том, что система работает и мы стараемся её придерживаться», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2021
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