Крайдер: «Рейнджерс» были вялыми и безжизненными. Это просто неприемлемо
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5).
«На протяжении большей части матча они переигрывали нас, в том числе выиграли больше сражений за шайбу. Они просто категорически сильнее хотели победить. Это недопустимо. Мы были вялыми и безжизненными, и это просто неприемлемо. Каждый парень в нашей раздевалке должен добавлять, мы все должны быть лучше, и мы все это знаем», — приводит слова Крайдера журналистка Молли Уолкер.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Заха, Уилл Батчер, Егор Шарангович, Ник Меркли и Михаил Мальцев. Российский форвард провёл на льду 13.41 и заработал показатель полезности «+2».
«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс», голы на счету Мальцева и Бучневича
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