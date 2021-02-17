Крайдер: «Рейнджерс» были вялыми и безжизненными. Это просто неприемлемо

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5).

«На протяжении большей части матча они переигрывали нас, в том числе выиграли больше сражений за шайбу. Они просто категорически сильнее хотели победить. Это недопустимо. Мы были вялыми и безжизненными, и это просто неприемлемо. Каждый парень в нашей раздевалке должен добавлять, мы все должны быть лучше, и мы все это знаем», — приводит слова Крайдера журналистка Молли Уолкер.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Заха, Уилл Батчер, Егор Шарангович, Ник Меркли и Михаил Мальцев. Российский форвард провёл на льду 13.41 и заработал показатель полезности «+2».