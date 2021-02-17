Павел Бучневич вышел на третье место в «Рейнджерс» по очкам среди российских игроков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.

Вторую шайбу «Рейнджерс» в матче забил российский нападающий Павел Бучневич. Для россиянина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. В активе воспитанника череповецкого хоккея стало 156 очков за карьеру в клубе, что является третьим результатом среди российских игроков. 25-летний Бучневич повторил результат защитника Сергея Зубова.

Лучшим российским бомбардиром в истории «синерубашечников» является Алексей Ковалёв (330), второе место занимает Сергей Немчинов (225). Действующий нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин имеет в своём активе 110 баллов и располагается на пятом месте.