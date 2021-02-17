«Колорадо» обыграл «Вегас», забив на последней минуте

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Брэндон Саад и Назем Кадри. Победная шайба оказалась в воротах хозяев за 40 секунд до конца основного времени. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.56 на площадке сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «0». У «Вегаса» голы забили Макс Пасиоретти и Джонатан Маршессо.

Следующие матчи команды проведут между собой 20 и 23 февраля, затем 26 февраля «Вегас» на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Колорадо» 26 и 28 февраля с «Аризоной Койотс».

В других матчах игрового дня «Баффало» уступил «Айлендерс» (0:3), «Рейнджерс» проиграли «Дэвилз» (2:5), а «Кэпиталз» оказались сильнее «Пингвинз» (3:1).