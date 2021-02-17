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«Колорадо» обыграл «Вегас», забив на последней минуте

«Колорадо» обыграл «Вегас», забив на последней минуте
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Брэндон Саад и Назем Кадри. Победная шайба оказалась в воротах хозяев за 40 секунд до конца основного времени. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.56 на площадке сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «0». У «Вегаса» голы забили Макс Пасиоретти и Джонатан Маршессо.

Следующие матчи команды проведут между собой 20 и 23 февраля, затем 26 февраля «Вегас» на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Колорадо» 26 и 28 февраля с «Аризоной Койотс».

В других матчах игрового дня «Баффало» уступил «Айлендерс» (0:3), «Рейнджерс» проиграли «Дэвилз» (2:5), а «Кэпиталз» оказались сильнее «Пингвинз» (3:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Саад) – 07:08' (5x5)   1:1 Пасиоретти (Теодор, Карлссон) – 36:36' (5x4)   1:2 Саад (Донской, Грейвз) – 37:39' (5x5)   2:2 Маршессо (Карлссон, Смит) – 46:52' (5x5)   2:3 Кадри (Донской, Байрэм) – 59:19' (5x5)
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