Локтионов — о первом голе за 13 матчей: моментов много, но то мимо, то во вратаря

Нападающий ЦСКА Андрей Локтионов прокомментировал свою заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1), которая стала для него первой в последних 13 матчах.

«Игра была достаточно тяжёлая, первая после перерыва. Долго втягивались, не всё получалось. Надеюсь, что к следующему матчу будет лучше.



Приятно было забить, на моём счету не так много голов. Надеюсь, буду увереннее себя чувствовать после этого. Моментов создаю много, но то бросаю мимо, то попадаю во вратаря. В целом сезон идёт неплохо, но у меня то были травмы, то шло лечение от коронавируса. Но в принципе всё хорошо, сейчас состояние нормальное. На игре чувствовал себя оптимально, надеюсь, дальше будет ещё лучше», – цитирует Локтионова пресс-служба КХЛ.