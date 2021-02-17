Шарангович — о Ковальчуке: в 12 лет стеснялся стоять рядом с таким человеком

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович рассказал, почему играет под 17-м номером, под которым в составе «дьяволов» ранее выступал Илья Ковальчук.
«Это просто мой любимый номер, который у меня с самого детства. Вообще он пошёл с того, что когда родители отдавали меня в хоккей, то наугад купили тренировочную майку с номером 17. Это даже с Валерием Харламовым не было связано, просто совпадение. И вот с самого детства пошло, что 17 – мой самый любимый номер.
А так у меня даже есть снимок с Ковальчуком. Мы однажды сфотографировались. Это было на турнире в Питере, мне было лет 12. Я увидел Илью Ковальчука на арене. Вот и захотел сняться с мировой звездой хоккея. Но поговорить нам особо не удалось, я был маленьким и стеснялся стоять рядом с таким человеком», – цитирует Шаранговича сайт «Матч ТВ».
- 17 февраля 2021
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