Егор Шарангович повторил достижение Брайана Ролстона и Брэндана Шэнахана

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович, для которого этот гол стал вторым за карьеру в клубе и в НХЛ. Примечательно, что первая шайба белорусского форварда в лиге также принесла победу команде Линди Раффа.

22-летний нападающий стал шестым игроком в истории «дьяволов», чьи два первых гола за клуб и в лиге оказывались победными. Шарангович повторил достижение Джона Меррилла, Дениса Педерсона, Брайана Ролстона, Джеррода Скальде и Брэндана Шэнахана. Рекорд принадлежит Кршиштофу Оливе, который своими первыми тремя голами за клуб приносил «дьяволам» победы.