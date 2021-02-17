Егор Шарангович повторил достижение Брайана Ролстона и Брэндана Шэнахана
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.
Автором победной шайбы стал нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович, для которого этот гол стал вторым за карьеру в клубе и в НХЛ. Примечательно, что первая шайба белорусского форварда в лиге также принесла победу команде Линди Раффа.
22-летний нападающий стал шестым игроком в истории «дьяволов», чьи два первых гола за клуб и в лиге оказывались победными. Шарангович повторил достижение Джона Меррилла, Дениса Педерсона, Брайана Ролстона, Джеррода Скальде и Брэндана Шэнахана. Рекорд принадлежит Кршиштофу Оливе, который своими первыми тремя голами за клуб приносил «дьяволам» победы.
Белорус Шарангович приезжал в КХЛ из фарм-клуба, а вернулся в первое звено «Нью-Джерси»
Подвинул из лидирующей тройки Никиту Гусева и мощно дебютировал в НХЛ.
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