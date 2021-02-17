Вайсфельд — о нарушении Евенко против Яковлева: момент очень нехороший

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд дал оценку эпизоду матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Металлург» (4:3 ОТ), в котором защитник челябинской команды Олег Евенко ударил лежачего на льду хоккеиста «Магнитки» Егора Яковлева.

«Если формально подходить к этой истории, то с моей точки зрения — это четыре минуты, толчок клюшкой. Мне тоже этот момент очень не понравился, хотелось бы послушать, что на этот счёт скажет Алексей Анисимов. Потому что момент очень нехороший. Я думаю, что чисто теоретически, это можно квалифицировать как подстрекательство к драке. Но я, откровенно говоря, не уверен. Понимаете, судьям постоянно дают определённые рекомендации. Когда я судил, то я был в курсе различных нюансов, а сейчас я не знаю, что им говорят на этот счет. Может, у них есть определенные указания, как действовать в таких случаях. Но, опять же, формально это четыре минуты.

С точки зрения судей, не нужно эти вещи воспринимать на эмоциональном уровне. Их нужно рассматривать в юридической плоскости: что сделал Евенко? Он два раза ударил в спину Яковлева. Дальше возникает вопрос: как это наказывается? Ну, про четыре минуты я уже сказал, дальше нужно понять, можно ли это квалифицировать как подстрекательство к драке. Тут вот такая история.

А насчёт морально-этического аспекта… Понятно, что у Евенко такая задача, ему надо с кем-нибудь подраться. Другой вопрос, что на сегодняшний день у него в этом плане нет особых конкурентов. Единственный человек, который смог бы с ним подраться, это Артюхин. Но мне кажется, что ему это уже не надо. Поэтому у нас в лиге в принципе уже таких людей нет. Если брать такого игрока, то надо, чтобы он хоть чуть-чуть умел кататься. Обычно, если игрок хорошо дерётся, то играет очень плохо. Такая вот дилемма. Если вы хотите наказать Евенко, то должны взять хоккеиста, который хорошо дерётся. А такие хоккеисты, как правило, плохо играют в хоккей. Дальше возникает мысль: готов ли я жертвовать местом хоккеиста ради боксёра? Тут же много всяких нюансов», — цитирует Вайсфельда Sport24.