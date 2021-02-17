Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ранее появилась информация о том, что 21-летний хоккеист получил повреждение на тренировке в понедельник.
В этом сезоне КХЛ Саморуков принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив две шайбы и отдав шесть результативных передач при показателе полезности «+24».
В пресс-службе также сообщили, что форвард Иван Телегин, не доигравший матч с Витязем (3:1) из-за повреждения, должен вернуться в строй в одной из ближайших встреч.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский ЦСКА обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
- 17 февраля 2021
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