Форварды минского «Динамо» Принс и Паре получили право сыграть за сборную Беларуси

Нападающие минского «Динамо» Шейн Принс и Франсис Паре получили право сыграть за сборную Беларуси, сообщает телеграм-канал «Хоккей Беларуси».
Международная федерация хоккея официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского «Динамо» Франсисом Паре и Шейном Принсом. Отныне оба имеют право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ, — чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Шейн Принс с 47 (24+23) очками в 48 матчах сейчас занимает второе место в КХЛ по количеству заброшенных шайб, ставших победными для клуба, и замыкает топ-10 бомбардиров в КХЛ. Форвард минского «Динамо» был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ по итогам января. Ранее ими становились Шарль Лингле в феврале 2015 года и Джефф Плэтт в январе 2010 года.
Франсис Паре уже успел сыграть за сборную Беларуси на товарищеском турнире Kazakhstan Hockey Open, проходившем в Нур-Султане с 10 по 12 февраля.
Напомним, ранее ФХБ инициировала такую процедуру в отношении ещё одного игрока — вратаря Дэнни Тэйлора, однако его срок спортивного карантина истекает только в конце марта.
- 17 февраля 2021
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