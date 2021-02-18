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Мильштейн: невозможно не болеть и не радоваться за таких ребят, как Мельничук

Мильштейн: невозможно не болеть и не радоваться за таких ребят, как Мельничук
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в Северной Америке интересы голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Алексея Мельничука, прокомментировал дебют своего клиента в НХЛ.

«Очень рад за Лёшу и за его адаптацию. Заканчиваю писать свою пятую книгу, она станет продолжением «Правило №1 — никогда не быть №2». Одна из глав как раз будет посвящена Алексею Мельничуку и его непростому жизненному пути. Уверен, главные матчи Лёши впереди. Если знать его трудную жизненную историю, то пройти мимо неё будет нереально. Невозможно не болеть и не радоваться за таких ребят», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 22-летний голкипер дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз».

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