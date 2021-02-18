«Никаких планов завершать карьеру у Войнова нет, он ждёт окончания дисквалификации в НХЛ»

Известный североамериканский агент Дэн Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал о своих клиентах в НХЛ, среди которых игроки чемпионской «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Александр Волков, а также развеял появившиеся в России слухи о том, что защитник Вячеслав Войнов может завершить карьеру. Также Мильштейн поделился впечатлениями о первой победе в НХЛ голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина, дебюте Алексея Мельничука за «Сан-Хосе», непростом положении дел Александра Барабанова в «Торонто» и многом другом.

Агенты и зарплаты всех российских хоккеистов НХЛ. Полная информация Рассказываем, сколько зарабатывают звёзды мирового хоккея и кто выбивает им гонорары.

«Слава будет решать, где и когда продолжить карьеру»

— Появились слухи, что защитник Вячеслав Войнов может завершить карьеру. Так ли это?

— Слава сейчас в России, на протяжении длительного времени он занимается по индивидуальной программе. Дисквалификация Войнова в НХЛ закончится после половины регулярного чемпионата, он ждёт этого момента. Никаких планов завершать карьеру у Войнова нет. Перед окончанием дисквалификации Слава будет решать, где и когда продолжить карьеру. Заинтересованность к защитнику есть со стороны многих клубов.



— Как самочувствие у перенёсшего операцию форварда «Тампы» Никиты Кучерова?

— Мы в декабре летали в Нью-Йорк, к опытным докторам. Операция прошла успешно, сейчас проходит трудный процесс реабилитации. В ближайшее время Никита постепенно начнёт выходить на лёд, восстановление проходит по графику. Сейчас он в Тампе, работает по индивидуальной программе. Семья оказывает Кучерову всяческую поддержку.



— Отличную игру за «Тампу» демонстрирует вратарь Андрей Василевский.

— Во время отсутствия сразу нескольких лидеров команды Андрей продолжает тащить «Тампу» к новым победам.



— Разыгрался нападающий «Лайтнинг» Александр Волков. Сперва забил гол, а затем и вовсе оформил дубль в ворота всё той же «Флориды».

— Саша Волков вошёл в историю как первый игрок, выигравший Кубок Стэнли, а затем забивший свой первый гол в НХЛ. Я очень рад за него, он долго к этому шёл. Александр — хоккеист с большим будущим. Мне посчастливилось быть на игре, в которой Саша забросил свою первую шайбу в НХЛ. Мы смотрели матч «Флорида» — «Тампа» вместе с Владом Колячонком. Ранее этом сезоне он был в аренде в минском «Динамо», но затем получил травму и улетел на лечение в расположение «Пантерз». Влад сказал, что сейчас Волков забьёт примерно за пять секунд до гола. Уже было понятно, что Саша не промахнётся.

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«Следующий год Коршков тоже проведёт на родине»

— Как прокомментируете обмен вашего клиента Егора Коршкова из «Торонто» в «Каролину» на Алекса Гальченюка?

— Год в системе «Торонто» пошёл Егору на пользу. Во многом поэтому в России Коршков совсем на других ролях, он раскрылся как игрок. «Торонто» приняло решение обменять Егора. Следующий год он тоже проведёт на родине, а потом, если он захочет, у него однозначно будет возможность вернуться в Северную Америку.

— У Никиты Зайцева в «Оттаве» всё получается?

— Из-за пандемии Никита была без хоккея девять месяцев, но на старте сезона Зайцев показал очень хорошую игру. Никита готовился и практически без отдыха работал над собой. У «Оттавы» молодая команда, они бьются.



— Помимо Волкова, впервые в НХЛ забил и защитник «сенаторов» Артём Зуб. Матч с «Торонто» получился крутым, согласны?

— Абсолютно. Крутой камбэк «Оттавы» и победа в овертайме со счётом 6:5. Артём — большой профессионал. Человек быстро прошёл адаптацию, рад за него, что получилось забросить первую шайбу в НХЛ.

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— Недавно мы разговаривали с форвардом Владом Наместниковым из «Детройта». Показалось, что он выглядел счастливым человеком, хоть и играет за не самую сильную команду. Влад нашёл своё место?

— Влад выходил на рынок свободных агентов и сделал свой выбор. Всё верно, у него была мечта выступать за «Детройт», за который он болел в детстве. Поэтому когда поступило предложение от «Ред Уингз», мы достаточно быстро договорились. Влад очень хотел здесь играть.

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«Невозможно не болеть и не радоваться за таких ребят, как Мельничук»

— Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в матче с «Баффало» добился первой победы в НХЛ и впервые отыграл на ноль. Серьёзный прогресс?

— Илья один из элитных вратарей мира. Он усердно работал в Северной Америке на протяжении долгого времени. В результате он получил свой шанс от тренерского штаба команды и провёл матч с «Баффало» великолепно. Илья стал первой звездой дня в НХЛ.



— У Никиты Задорова после смены обстановки в «Чикаго» никаких проблем нет?

— В «Чикаго» несколько лет следили за Никитой, хотели заполучить в свои ряды этого габаритного защитника. Патрик Кейн одним из первых хоккеистов поздравил Никиту с обменом и сказал, что теперь ему не придётся играть против Задорова. Никита перенёс серьёзную операцию, восстанавливался и рвался в бой. Не хотел пропускать матчи, чтобы помочь команде и молодым защитникам.



— В этом сезоне российская молодёжь в НХЛ вообще радует. Взять хотя бы Николая Кныжова из «Сан-Хосе».

— Николай – это человек, который никогда не сдавался и всегда шёл к своей цели. У Кныжова была мечта играть в Северной Америке, а ведь ровно год назад он даже не всегда попадал в состав в АХЛ. Но Николай не опустил рук, прогрессировал и продолжал работать. Ему дали провести несколько игр в НХЛ, затем закончился сезон. Всё лето Коля отпахал в Аризоне, с утра до вечера занимаясь с тренерами Остона Мэттьюса, катался с самим игроком и многими другими ребятами. Шансов пробиться в такую укомплектованную защиту, как у «Сан-Хосе», было немного, но Коля ими воспользовался.

«Мне важно играть, а не думать о деньгах». Русский защитник Кныжов пробился в клуб НХЛ В «Сан-Хосе» Николаю доверяют, а вместе с ним в обороне играют суперзвёзды мирового хоккея.

— Наконец-то дебютировал в НХЛ партнёр Кныжова по «Сан-Хосе» — вратарь Алексей Мельничук.

— Очень рад за Лёшу и за его адаптацию. Заканчиваю писать свою пятую книгу, она станет продолжением «Правило №1 — никогда не быть №2». Одна из глав как раз будет посвящена Алексею Мельничуку и его непростому жизненному пути. Уверен, главные матчи Лёши впереди. Если знать его трудную жизненную историю, то пройти мимо неё будет нереально. Невозможно не болеть и не радоваться за таких ребят.



— Какое название у новой книги?

— Пока не могу его придумать (смеётся). Но могу сказать, что предисловие для неё писал известный тренер Майк Бэбкок, также в ней выступит Скотти Боумэн и многие звёзды российского спорта. Все они расскажут, как шли к своей мечте. Это мотивационная книга для бизнеса и спорта, а все доходы с продаж, как и от предыдущей книги, будут отправлены на благотворительность для детей с онкологическими заболеваниями.

«Конёк соперника остановился в миллиметре от окончания карьеры Михеева»

— Приятно, что в «Монреале» доверяют молодому российскому защитнику Александру Романову. Вас это не удивило, что он сразу получил столько игрового времени?

— Саша один из самых талантливых хоккеистов НХЛ. Он играет, адаптируется к хоккею и жизни в Северной Америке со своей женой Софией, всё идёт своим чередом. Он первый приходит на тренировки и последним с них уходит. Уверен, что в будущем Саша вырастет в элитного защитника и станет лидером сборной России на долгие годы.

«Ощущения невероятные!». Молодой русский защитник Романов влюбляет в себя Канаду Александр с ходу вписался в состав самого титулованного клуба НХЛ и своим подходом к делу обещает вырасти в звезду мирового масштаба.

— Не лучшим образом идут дела в «Торонто» у Ильи Михеева и Александра Барабанова. В чём причина?

— Илья Михеев наконец-то забил гол. Не забывайте, что более года назад он получил серьёзную травму сухожилия. Конёк соперника остановился в миллиметре от окончания карьеры Ильи. Что касается Саши Барабанова, то мы постоянно находимся в контакте с менеджментом «Торонто». К сожалению, ни одного настоящего шанса Саше пока не дали. Делаем всё возможное, чтобы его карьера развивалась. Я беру всю ответственность на себя. При этом сейчас ведётся активная работа над всеми возможными вариантами.



— Зато Иван Барбашёв из «Сент-Луиса» получает рекордное время на льду.

— Наконец-то Ваня дождался шанса, когда тренерский штаб поставит его в первые звенья. У Вани три очка за три встречи. Дай бог, чтобы он продолжал играть так же и получать доверие от тренеров.

«Амиров продолжает хорошо развиваться, после окончания сезона надо принять правильное решение»

— Какие, на ваш взгляд, перспективы на драфте у форварда из системы СКА Никиты Чибрикова?

— 2003-й год рождения в России очень сильный. Среди наших клиентов высоко котируются Никита Чибриков, Даниил Чайка, Матвей Петров, Всеволод Гайдамак, Даниил Соболев и многие другие наши ребята. Также в глубинке России есть ещё неотполированные бриллианты, у которых колоссальный потенциал на ближайшем драфте НХЛ. Например, Дмитрий Костенко из «Лады» и братья Федотовы из «Торпедо», а также вратарь системы ЦСКА Всеволод Скотников и голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов. У них есть все возможности в дальнейшем заиграть в НХЛ. Развитие игроков в России продолжает прогрессировать.



— Сильный сезон в «Салавате Юлаеве» проводит форвард 2001 года рождения Родион Амиров.

— У Родиона прорывной сезон. Он продолжает хорошо развиваться, поэтому после окончания сезона надо принять правильное решение и хорошо подумать, где Родиону продолжить свою карьеру.



— Что-то мы всё про молодёжь, а ведь в КХЛ продолжает играть форвард-ветеран Павел Дацюк.

— С Пашей мы постоянно на связи. Он продолжает радовать своей игрой, у него хороший сезон в «Автомобилисте». Главное, чтобы травмы обходили стороной.



— Планов по поводу окончания карьеры пока нет?

— Как и в прошлые годы, Павел примет решение после окончания сезона. От себя могу сказать, что с удовольствием бы продолжил наблюдать за его волшебством на льду. На игре Дацюка выросло целое поколение болельщиков и хоккеистов. Это настоящий пример для молодёжи и образец профессионализма.

Дацюк — главная звезда КХЛ прямо сейчас. В 42 года он продолжает творить на льду Самый титулованный хоккеист лиги набрал мощный ход. Похоже, это только начало.

— Расскажите, как приходилось работать во время пандемии?

— В 2019 году я 13 раз пролетел вокруг Земли, если собрать все мои поездки. Два раза в месяц выбирался в Европу, не говоря уже о бесконечных поездках по Северной Америке. Затем, конечно, всё стало сложнее. Европа пока не принимает американцев, поэтому с утра до вечера приходится работать по Зуму. Наши сотрудники ездят на все матчи и турниры по Европе и России. Я просматриваю множество игр по видео.



— Как проводилась работа с игроками?

— Мы наняли нашим клиентам специальных тренеров, которые занимались с игроками по видео. Была работа и над физикой, и над психологическими моментами. Кроме того, мы дебютировали сессией с диетологами, которые общались с ребятами как индивидуально, так и небольшими группами. Сеансы общения с молодёжью провели наши опытные клиенты и старшие товарищи Сергей Андронов, Илья Михеев, Никита Задоров, Андрей Василевский и многие другие. Большое спасибо парням, что внесли свой вклад в общее дело. Также на связь выходили скауты и генеральные менеджеры клубов НХЛ, обсуждались вопросы драфта и общего развития хоккеистов.