Бугнер: игра Джонса не соответствовала стандартам. Нужно было раньше выпускать Мельничука

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:6) признал, что опоздал с заменой Мартина Джонса на Алексея Мельничука. Канадский голкипер справился 20 бросками из 26 и уступил место в воротах россиянину после шестой пропущенной шайбы.

«Такая игра голкипера не соответствует стандартам «Сан-Хосе», да и собственным стандартам Джонса. Нужно было раньше выпускать Мельничука? Я думал об этом после третьего гола «Лос-Анджелеса». Оглядываясь назад, нужно было это делать», — сказал Бугнер.

У «Сан-Хосе» две шайбы забросил Томаш Гертл. В составе «Шаркс» дебютировал российский вратарь Алексей Мельничук, сыгравший 9.11 и отразивший пять бросков из пяти. Защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 16.09 на льду сделал результативную передачу.