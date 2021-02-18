«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Амур», победный гол на счету Хайруллина

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Вячеслава Буцаева.

Счёт в матче открыл защитник хозяев Павел Турбин. Российский хоккеист отличился на 37-й минуте встречи, мощным броском реализовав большинство. Гости отыгрались под занавес третьего периода усилиями Рафаэля Бикмуллина, удачно сыгравшего на добивании. Судьбу матча решил овертайм, где отличился Марат Хайруллин.

Примечательно, что 20 февраля команды снова сыграют в Хабаровске на льду «Платинум-Арены». Этот матч станет последним для «Амура» на домашнем льду в этом сезоне. В предыдущем матче хабаровская команда переиграла «Автомобилист» (2:1 ОТ) благодаря курьёзному голу Михала Йордана.