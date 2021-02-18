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«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Амур», победный гол на счету Хайруллина

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Амур», победный гол на счету Хайруллина
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Вячеслава Буцаева.

Счёт в матче открыл защитник хозяев Павел Турбин. Российский хоккеист отличился на 37-й минуте встречи, мощным броском реализовав большинство. Гости отыгрались под занавес третьего периода усилиями Рафаэля Бикмуллина, удачно сыгравшего на добивании. Судьбу матча решил овертайм, где отличился Марат Хайруллин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Турбин (Голубев, Полунин) – 36:51' (5x5)   1:1 Бикмуллин (Галузин, Шафигуллин) – 55:53' (5x5)   1:2 Хайруллин – 63:41' (3x3)

Примечательно, что 20 февраля команды снова сыграют в Хабаровске на льду «Платинум-Арены». Этот матч станет последним для «Амура» на домашнем льду в этом сезоне. В предыдущем матче хабаровская команда переиграла «Автомобилист» (2:1 ОТ) благодаря курьёзному голу Михала Йордана.

«Куда смотрел Коварж? Что это было?» Удивительный гол в овертайме матча КХЛ
Защитник «Амура» Йордан закатывал шайбу в ворота, а голкипер «Автомобилиста» почему-то отвернулся в другую сторону.
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