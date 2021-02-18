Ковальчук: у России забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук ответил на вопрос, планирует ли принять участие в следующих Олимпийских играх, и поделился мнением о лишении сборной России флага и гимна на крупных международных соревнованиях.
«Попадание в сборную всегда в планах. Главное, чтобы Олимпиада в итоге состоялась. Про летнюю вот ходят слухи, что её могут отменить или перенести. С зимней тоже далеко загадывать не хочется. Но вызов в команду будет зависеть только от меня. Буду готовиться, тренироваться и доказывать результатом, что я способен помочь команде.
Всегда говорят, что спорт вне политики, но это не так. Это неправильно. Почему из-за кого-то должна страдать вся сборная? Во всех странах есть люди, которые были пойманы на допинге, но это же не означает, что все команды должны расплачиваться. Это чистая политика, а мы — разменная монета. Что делать? Выходить и доказывать. Перед Олимпиадой в Корее мы говорили, что Россия в сердце каждого россиянина. У нас забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали», — цитирует Ковальчука GQ.
- 18 февраля 2021
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:07
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:37
-
13:27
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:46
-
09:15
-
08:52
-
08:26
-
07:54
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:00
-
05:43
-
03:44
- 17 февраля 2021
-
23:45
-
23:18
-
22:56
-
22:40
-
22:20
-
21:39