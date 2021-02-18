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Ковальчук: у России забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали

Ковальчук: у России забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали
Хоккей / Олимпиада 2022 0
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Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук ответил на вопрос, планирует ли принять участие в следующих Олимпийских играх, и поделился мнением о лишении сборной России флага и гимна на крупных международных соревнованиях.

«Попадание в сборную всегда в планах. Главное, чтобы Олимпиада в итоге состоялась. Про летнюю вот ходят слухи, что её могут отменить или перенести. С зимней тоже далеко загадывать не хочется. Но вызов в команду будет зависеть только от меня. Буду готовиться, тренироваться и доказывать результатом, что я способен помочь команде.

Всегда говорят, что спорт вне политики, но это не так. Это неправильно. Почему из-за кого-то должна страдать вся сборная? Во всех странах есть люди, которые были пойманы на допинге, но это же не означает, что все команды должны расплачиваться. Это чистая политика, а мы — разменная монета. Что делать? Выходить и доказывать. Перед Олимпиадой в Корее мы говорили, что Россия в сердце каждого россиянина. У нас забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали», — цитирует Ковальчука GQ.

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Это была первая предсезонка Ильи с «Нью-Джерси». Многие подумали, что он провёл рукой по горлу.
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