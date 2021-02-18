«Это совсем несерьёзно». Ковальчук высказался о краже канадским хоккеистом его клюшки

Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал инцидент с бывшим защитником рижского «Динамо» Джорданом Мюррэем, который украл его клюшку в раздевалке после утренней тренировки.

«Пропала клюшка, которой я должен был играть. У хоккеистов есть свои традиции: с утра после раскатки готовим клюшки, чтобы вечером перед игрой всё было готово. В тот день я тоже подготовил клюшку утром, а потом пришёл, и её не было. Мне говорят: «Может, ты что-то путаешь?» Но я ничего не путал. Хотел взять другую, но вдруг моя нашлась.

Даже не знал, что с ней произошло, только потом в СМИ прочитал. Если то, что пишут про украденную клюшку, — правда, то это совсем несерьёзно. Если кому-то нужна клюшка, всегда можно обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю никому», — приводит слова Ковальчука GQ.

Охрана вычислила вора с помощью камер. Канадский защитник вначале планировал спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес её из «Арены Рига». «Динамо» затем расторгло контракт с защитником.