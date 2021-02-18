Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Это совсем несерьёзно». Ковальчук высказался о краже канадским хоккеистом его клюшки

«Это совсем несерьёзно». Ковальчук высказался о краже канадским хоккеистом его клюшки
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал инцидент с бывшим защитником рижского «Динамо» Джорданом Мюррэем, который украл его клюшку в раздевалке после утренней тренировки.

«Пропала клюшка, которой я должен был играть. У хоккеистов есть свои традиции: с утра после раскатки готовим клюшки, чтобы вечером перед игрой всё было готово. В тот день я тоже подготовил клюшку утром, а потом пришёл, и её не было. Мне говорят: «Может, ты что-то путаешь?» Но я ничего не путал. Хотел взять другую, но вдруг моя нашлась.

Даже не знал, что с ней произошло, только потом в СМИ прочитал. Если то, что пишут про украденную клюшку, — правда, то это совсем несерьёзно. Если кому-то нужна клюшка, всегда можно обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю никому», — приводит слова Ковальчука GQ.

Охрана вычислила вора с помощью камер. Канадский защитник вначале планировал спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес её из «Арены Рига». «Динамо» затем расторгло контракт с защитником.

«Любовь к звёздам иногда захлёстывает». Мюррей украл клюшку Ковальчука и лишился работы
Канадца выследили по камерам – нелепая история в КХЛ.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021