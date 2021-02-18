«Авангард» всухую обыграл «Сибирь» в гостях, забросив 3 шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Шайбы в составе победителей забросили Рид Буше, Кирилл Семёнов и Егор Чинахов. Два очка набрал защитник «Авангарда» Оливер Каски (1+1). Голкипер гостей Шимон Грубец оформил свой третий шат-аут в сезоне, отразив 14 бросков.

Это четвёртое поражение новосибирского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 21 февраля в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Авангард» 20 февраля в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».