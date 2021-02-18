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«Авангард» всухую обыграл «Сибирь» в гостях, забросив 3 шайбы

«Авангард» всухую обыграл «Сибирь» в гостях, забросив 3 шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Шайбы в составе победителей забросили Рид Буше, Кирилл Семёнов и Егор Чинахов. Два очка набрал защитник «Авангарда» Оливер Каски (1+1). Голкипер гостей Шимон Грубец оформил свой третий шат-аут в сезоне, отразив 14 бросков.

Это четвёртое поражение новосибирского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 21 февраля в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Авангард» 20 февраля в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Емелин, Каски) – 03:15' (5x5)   0:2 Семёнов (Хохлачёв, Грицюк) – 55:33' (5x5)   0:3 Чинахов (Каски, Найт) – 56:54' (5x4)
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