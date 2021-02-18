«Автомобилист» в гостях уступил «Барысу»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанский «Барыс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко и Даррен Диц. Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 15 бросков. У «Автомобилиста» отличился Александр Щемеров.

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Это третье поражение екатеринбургского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 21 февраля.