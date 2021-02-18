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Сятери: «Сибирь» плохо начала сезон — это одна из основных причин непопадания в плей-офф

Сятери: «Сибирь» плохо начала сезон — это одна из основных причин непопадания в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
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Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с омским «Авангардом» (0:3) и подвёл итоги сезона.

«Тяжёлый матч, соперник оказался сильнее. С чем связано то, что «Сибирь» проиграла «Авангарду» все четыре игры в сезоне? У нас не было эмоций, страсти, настроя. Допускали глупые ошибки. Временами мы пытались быть излишне хорошими, а нужно было играть более агрессивно.

Как мы расценивали последний матч перед своими болельщиками? Конечно, мы хотели выиграть, сыграть хороший матч. Старались, была энергия, но «Авангард» был лучше нас.

Как игрокам сборной Финляндии, которые выступают за «Сибирь», удалось избежать карантина. Когда пришла информация о положительном тесте, мы уже возвращались в Новосибирск. Мы не могли там оставаться, к тому же все игроки «Сибири» переболели, у нас есть антитела.

В чём основные причины того, что «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф? Мы плохо начали сезон, долго не могли найти нужный настрой, который был в конце прошлого сезона. Это очень сильно повлияло. У нас были и очень хорошие матчи, и очень плохие. Это было словно американские горки», — передаёт слова Сятери корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Авангард» всухую обыграл «Сибирь» в гостях, забросив 3 шайбы
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