Минское «Динамо» обыграло «Йокерит» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Динамо» Алексей Протас. Два очка в составе минчан набрал Роб Клинкхаммер (1+1). Голкипер гостей Доминик Фурх отразил 18 бросков. У «Йокерита» забили Йон Норман и Виктор Лёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртое поражение финского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с московским «Динамо», а минчане в столице Беларуси — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 20 февраля.
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