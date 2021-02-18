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Минское «Динамо» обыграло «Йокерит» в серии буллитов

Минское «Динамо» обыграло «Йокерит» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Динамо» Алексей Протас. Два очка в составе минчан набрал Роб Клинкхаммер (1+1). Голкипер гостей Доминик Фурх отразил 18 бросков. У «Йокерита» забили Йон Норман и Виктор Лёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое поражение финского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с московским «Динамо», а минчане в столице Беларуси — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 20 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Протас (Клинкхаммер, Козун) – 19:12' (5x5)   1:1 Норман – 29:34' (5x5)   1:2 Клинкхаммер (Менелл, Спунер) – 39:58' (5x5)   2:2 Лёв (Скленичка) – 43:16' (5x5)   2:3 Варфоломеев – 65:00' (ПБ)
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