Крикунов стал вторым главным тренером в истории «Динамо», достигшим рубежа в 400 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Этот матч стал 400-м для главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова в московском «Динамо». Многоопытный наставник стал вторым главным тренером в истории клуба, кому покорился этот рубеж. Первое место занимает Аркадий Чернышёв (839).
Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли лишь будущему чемпиону — ЦСКА (1-4). В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов.
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