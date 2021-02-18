Кадейкин — о голе за секунду до сирены: ради таких моментов мы и играем в хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«Хорошая игра получилась, кость в кость. В принципе ни у кого не было такого полноценного преимущества всю игру, инициатива переходила туда-сюда. Хорошо, что в таком матче удалось выиграть. Насколько сложно было войти в игровой ритм? На самом деле в паузу немного отдохнули, до этого был очень напряжённый график. В первых сменах почувствовали вот этот игровой ритм, много времени это не заняло.

Какие эмоции испытал, когда решил судьбу матча за 1 секунду до сирены? Конечно, очень приятно забивать в такие моменты, приносить пользу и победу команде. Такие эпизоды очень эмоциональные, вся арена поддерживала. Ради таких моментов мы и играем в хоккей.

Все эпизоды с удалениями, если честно, не вспомню. Там были моменты с нарушением численного состава, в борьбе были удаления. Где в борьбе удалялись, там, конечно, соперник заставлял. Где-то мы ошибались и делали невынужденные ошибки, потом приходилось удаляться. Присутствуют ли в игре «Ак Барса» нырки? Не знаю. Если честно, меня мало интересует игра «Ак Барса».

Как в команде отреагировали на новость о продлении контракта с Лямся? Никак не отреагировали, полкоманды ещё, может даже, не знает об этом. На самом деле никак не отреагировали, сегодня был такой накал игры, подготовка серьёзная, все мысли были сфокусированы на этом. Нам надо заниматься своим делом.

Как сохранить хладнокровие в дерби? Когда как. Надо с головой играть, где-то с холодной головой, где-то — немножечко по хорошему, по спортивному разозлится. Здесь нет рецепта, чтобы делать что-то одно. Выигрывать надо, голы забивать. Если эмоции помогают голы забивать, значит хорошо. Если эмоции заставляют делать удаления и проигрывать борьбу, то тогда они не нужны. Всё просто, главное, чтобы результат был.

Внесу ли гол «Ак Барсу» в список самых памятных своих шайб в КХЛ? Если когда-нибудь такой список создам, наверное, внесу (смеётся). У меня такого списка нет. Но, конечно, момент эмоциональный, запоминающийся.

Сегодня «Салават» заблокировал 23 броска соперника? Думаю, тут всё совпало. «Ак Барс» — такая бросающая команда, у них много большинства было. Нужно отдать должное нашему меньшинству, ребята пластались. Тот же Слава Солодухин, я не знаю, сколько шайб на себя поймал. Когда такой накал матча, каждый пытается выжить из себя максимум и помочь команде. Блокированные броски тоже как показатель самоотдачи.

НХЛ? На самом деле никаких разговоров ни с кем не было. У меня позиция такая, что есть время, когда надо играть в хоккей, и есть время, когда надо разговаривать о контракте. Надо сфокусироваться на сегодняшнем дне и подготовиться к плей-офф. Думаю, у нас складывается хороший паззл, чтобы хорошо выступить.

Что мне нравится в игре «Салавата»? На мой взгляд, у нас играет лучший игрок лиги, у нас лучшее звено и лучший вратарь КХЛ. У нас один из лучших бэкапов в лиге. У нас самоотверженное меньшинство, хорошее большинство. Этого уже достаточно, чтобы хорошо выступить в плей-офф», — приводит слова Кадейкина пресс-служба клуба.