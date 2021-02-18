Марьямяки: вторую шайбу «Йокерит» получил из-за грубой ошибки судей, это нас подкосило

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

«Было очень много негативных моментов в течение матча. Там у нас шесть удалений получается, а у соперника только одно. Я, наверное, должен быть доволен, что взяли один балл. Первый гол соперника — была ошибка арбитра, там должна была быть «длинная» шайба (видимо, речь идёт о пробросе. — Прим. ред.).

Вторую шайбу получили из-за удаления Шрёдера, где была грубая ошибка судей, и это нас очень подкосило. Очень трудно играть весь сезон, когда мы были 41 раз в меньшинстве, если сравнивать с большинством. Наверное, мы единственная команда, у которой было столько игры в меньшинстве. В течении встречи потеряли троих игроков: Линдберга, Хааполу и Нормана. Это не очень приятно.

Не боюсь ли я получить штраф за комментирование судейства? Я не знаю. Но очень интересно посмотреть статистику: если мы играли в меньшинстве больше, чем в большинстве, а соперник — наоборот, то это странно. Все делают ошибки, но интересно, почему у нас всегда больше удалений, чем численного преимущества», — приводит слова Марьямяки «Белорусский хоккей».

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