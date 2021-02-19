Мэттьюс вышел на единоличное шестое место по результативной серии в истории «Торонто»
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 7:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. Американец Мэттьс продлил личную серию с набранными очками до 15 матчей, что является шестым результатом за всю истории «кленовых листьев». 23-летний нападающий превзошёл результат Лорна Кэрра (14 матчей).
Клубный рекорд делят Эдди Олчик и Дэррил Ситтлер (по 18 матчей с набранными очками подряд), третье место делят Дэйв Андрейчак, Джон Андерсон и Бэйб Дай (по 16 матчей).
Мэттьюс набрал очки в 14 матчах кряду. Это шестой результат в истории «Торонто»
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