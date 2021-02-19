Малкин получил 10 минут штрафа в концовке матча с «Айлендерс» за стычку с Мэйфилдом

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» на своём льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:1.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче. Впервые в нынешнем сезоне он набрал два очка в одной встрече. При этом в конце встречи Евгений получил дисциплинарный штраф. Россиянин и защитник «островитян» Скотт Мэйфилд получили по 10 минут штрафа за стычку.

Видео стычки можно посмотреть в YouTube.

Примечательно, что у Малкина до этого было только две минуты штрафа в сезоне – за фол против соотечественника Евгения Кузнецова в предыдущем матче с «Вашингтон Кэпиталз».