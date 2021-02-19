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40-летний Ерёменко обновил рекорд московского «Динамо», превзойдя собственное достижение

40-летний Ерёменко обновил рекорд московского «Динамо», превзойдя собственное достижение
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 18 февраля, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев матча стал голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко, отразивший 21 бросок. 40-летний вратарь установил новый рекорд клуба по серии матчей с не более двумя пропущенными шайбами за игру.

Встреча со СКА стала 13-й кряду для российского голкипера, в которой он не пропустил больше двух шайб за матч. В последний раз Ерёменко пропускал больше двух голов в матче 24 ноября 2020 года. Прежний рекорд бело-голубых также принадлежал Александру (12 матчей) и был установлен в январе-феврале 2016 года.

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