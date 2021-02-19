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Скудра — о будущем в рижском «Динамо»: много важных вопросов по работе организации

Скудра — о будущем в рижском «Динамо»: много важных вопросов по работе организации
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:5) и рассказал об ожиданиях от будущего.

«Нас хватило только на один период: сыграть по заданию, надёжно отработать в дисциплине. У нас чередуются матчи: неплохие игры, потом слабые. Как только дела идут не так, нам не хватает стержня и солидности. Нет такого, что ребята ждут конца сезона. Но именно стержень команды проявляется нечасто.

Много молодых игроков в составе? А если не сейчас, то когда? Я давно говорил, что нам нужно проводить смену поколений. Мы хотим понять, кто из ребят будет прогрессировать и позже принесёт пользу «Динамо». Нужно выжать максимум из ситуации, в которой сейчас находится команда.

Конкретных разговоров про моё будущее не было. Обсуждали только будущее команды. Сейчас есть много важных вопросов по работе организации», – цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.

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