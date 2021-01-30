«Хочется кричать от бессилия». Скудра прокомментировал поражение от «Северстали»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3).

«После безобразного первого периода мы на очень хорошем уровне провели второй и третий. Создавая столько хороших возможностей и не забивая, ты всегда даёшь сопернику шанс. Мы имели множество возможностей, сумели перевернуть матч и в итоге так бездарно проиграли. Эта история с нами продолжается весь год. Очень болезненное поражение; мы допускаем систематические ошибки в меньшинстве, которые обговаривались огромное количество раз. Хочется кричать от бессилия.

Почему второй период получился лучше? Как я уже сказал, в первом периоде мы не показывали то, что делаем на тренировках. Просто смотрели, как противник двигается и играет, не было ни силовой борьбы, ни качественных передач, вообще ничего. Трудно понять, почему у нас есть люди, которые выходят на матчи без азарта. До конца чемпионата остался один месяц, и ты не знаешь, когда сыграешь следующий матч. И ты можешь так безразлично выходить на игру… мне это непонятно. Потом включились, и всё начало получаться», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.