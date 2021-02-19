Армстронг — о Канаде на ОИ-2022: занято 10 или 11 мест. В составе будет новая волна парней

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг рассказал о методике подбора игроков в состав команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«На сегодняшний момент у нас занято 10 или 11 мест. Остаётся 14-15 мест, которые являются предметом обсуждения. В списке кандидатов, вероятно, насчитывается примерно 50 игроков. Дальнейшее – это просто процесс сокращения. Вы добавляете парней в первый список и удаляете тех, кто больше не рассматривается. В итоге число кандидатов будет становиться всё меньше и меньше.
Поскольку мы не участвовали в Олимпиаде-2018, то собираемся посмотреть на парочку парней из команды 2010 года, ещё пару – из команды 2014 года, но в составе будет совершенно новая волна парней. Я смотрю на тех, кто играл на МЧМ с 2010 по 2016 или 2017 годы. Вероятно, большая часть парней будет из тех команд. Не поймите меня неправильно, я уверен, что в следующем году мы увидим Кросби, Прайса и Пьетранджело в олимпийском составе.
Но с учётом восьмилетнего перерыва между Олимпиадами с участием игроков НХЛ, сборная Канады не имеет никаких обязательств ни перед кем. У нас есть новое поколение талантов», – цитирует Армстронга The Athletic.
- 19 февраля 2021
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