Армстронг — о Канаде на ОИ-2022: занято 10 или 11 мест. В составе будет новая волна парней

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг рассказал о методике подбора игроков в состав команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.



«На сегодняшний момент у нас занято 10 или 11 мест. Остаётся 14-15 мест, которые являются предметом обсуждения. В списке кандидатов, вероятно, насчитывается примерно 50 игроков. Дальнейшее – это просто процесс сокращения. Вы добавляете парней в первый список и удаляете тех, кто больше не рассматривается. В итоге число кандидатов будет становиться всё меньше и меньше.



Поскольку мы не участвовали в Олимпиаде-2018, то собираемся посмотреть на парочку парней из команды 2010 года, ещё пару – из команды 2014 года, но в составе будет совершенно новая волна парней. Я смотрю на тех, кто играл на МЧМ с 2010 по 2016 или 2017 годы. Вероятно, большая часть парней будет из тех команд. Не поймите меня неправильно, я уверен, что в следующем году мы увидим Кросби, Прайса и Пьетранджело в олимпийском составе.



Но с учётом восьмилетнего перерыва между Олимпиадами с участием игроков НХЛ, сборная Канады не имеет никаких обязательств ни перед кем. У нас есть новое поколение талантов», – цитирует Армстронга The Athletic.

Бешеные скорости и новые звёзды. Каким будет состав сборной Канады на Олимпиаде В этой команде править бал будут Маккиннон и Макдэвид, найдётся место и для Кросби, но в третьем звене.