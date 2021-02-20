Дрегер: НХЛ стоит обсудить возможность проведения турнира ОИ-2022 в Америке, а не в Китае

Известный североамериканский телевизионный обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал ход переговоров о хоккейном турнире на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

«Как я уже говорил несколько дней назад, между ИИХФ, НХЛ и профсоюзом игроков начались предварительные обсуждения олимпийского хоккейного турнира на ОИ-2022, пока они касались только логистики. Мы знаем, что по коллективному соглашению игроки должны вернуться на Олимпиаду, но мы вряд ли сможем рассчитывать, что коронавирус так просто исчезнуть в закате. Перед зимней Олимпиадой в Пекине должны состояться летние Игры в Токио. Что будет с Пекином, если в Токио всё сойдёт с рельсов и нарушатся все планы? Как это может повлиять на решение НХЛ?

Понятно, что проверки олимпийских объектов должны быть экстраординарными с точки зрения безопасности. Но как это будет выглядеть официально, пока неясно, обсуждается слишком много сценариев, слишком много идей. Одна из них — это проведение олимпийского хоккейного турнира в Северной Америке, а не в Китае. Турнир по типу «пузыря», как это было в плей-офф. Такую возможность стоит обсудить, и на следующей неделе переговоры возобновятся и мы можем узнать новую информацию», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.