Дрегер: НХЛ стоит обсудить возможность проведения турнира ОИ-2022 в Америке, а не в Китае

Известный североамериканский телевизионный обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал ход переговоров о хоккейном турнире на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.
«Как я уже говорил несколько дней назад, между ИИХФ, НХЛ и профсоюзом игроков начались предварительные обсуждения олимпийского хоккейного турнира на ОИ-2022, пока они касались только логистики. Мы знаем, что по коллективному соглашению игроки должны вернуться на Олимпиаду, но мы вряд ли сможем рассчитывать, что коронавирус так просто исчезнуть в закате. Перед зимней Олимпиадой в Пекине должны состояться летние Игры в Токио. Что будет с Пекином, если в Токио всё сойдёт с рельсов и нарушатся все планы? Как это может повлиять на решение НХЛ?
Понятно, что проверки олимпийских объектов должны быть экстраординарными с точки зрения безопасности. Но как это будет выглядеть официально, пока неясно, обсуждается слишком много сценариев, слишком много идей. Одна из них — это проведение олимпийского хоккейного турнира в Северной Америке, а не в Китае. Турнир по типу «пузыря», как это было в плей-офф. Такую возможность стоит обсудить, и на следующей неделе переговоры возобновятся и мы можем узнать новую информацию», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.
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