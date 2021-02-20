На 66-м году жизни скончался бывший массажист сборной СССР и «Детройта» Сергей Чекмарёв

Бывший массажист сборных СССР и России по хоккею Сергей Чекмарёв скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:7).

«Он был одним из лучших людей, кого я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых. У него был фантастический взгляд на жизнь», — приводит слова Блэшилла пресс-служба НХЛ.

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Чекмарёва в «Детройте» называли Чикой (Cheeka). Специалист работал в «Ред Уингз» с 1998 года. С ним американский клуб выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008). В сборной СССР Чекмарёв работал массажистом с 1982 года. При нём советские хоккеисты трижды выигрывали на Олимпийских играх (1984, 1988, 1992).