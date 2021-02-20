Тренер «Ак Барса»: «Спартак» ведёт борьбу за попадание в плей-офф, нас ждёт упорный матч
Тренер «Ак Барса» Евгений Перов высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 20 февраля. Начало – в 19:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021
«С какими эмоциями команда готовится после матча в Уфе? Всегда неприятно проигрывать. Был хороший матч, хорошее качество игры, высокие скорости. К сожалению, не получилось одержать победу, но мы разобрали игру, сделали выводы, идём дальше.
«Спартак»? Команда ведёт борьбу за попадание в плей-офф, хорошо мотивирована. Просто сегодня не будет, нас ждёт упорный матч. Крепкая, обученная команда. Неплохо играет в неравных составах», — приводит слова Перова пресс-служба клуба.
Воронков: «Спартак» играет в режиме плей-офф, они в каждой смене будут работать на полную
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