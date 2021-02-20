Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА заявит на матч с рижским «Динамо» 15 игроков не старше 20 лет

ЦСКА заявит на матч с рижским «Динамо» 15 игроков не старше 20 лет
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

ЦСКА примет рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб заявит на встречу 15 хоккеистов не старше 20 лет, сообщает «Р-Спорт».

Если голкипер Александр Шарыченков будет заявлен, но не выйдет на лёд, то средний возраст игрового состава ЦСКА составит 20 лет 295 дней.

В заявку ЦСКА войдут:

Вратарь Матвей Киселев (2001 год рождения, 19 полных лет);

Защитники: Малик Алишлалов (2001, 20), Егор Брютов (2001, 19), Кирилл Голощапов (2000, 20), Роман Калиниченко (2000, 20), Николай Макаров (2003, 18), Даниил Чайка (2002, 18);

Нападающие: Егор Афанасьев (2001, 20), Дмитрий Зуган (2002, 18), Лев Комиссаров (2000, 21), Егор Кузьминов (2002, 19), Тахир Мингачёв (2001, 19), Прохор Полтапов (2003, 18), Никита Ртищев (2000, 20), Максим Соркин (2000, 20), Данила Хулапов (2001, 20).

«Трактор» в гостях обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021