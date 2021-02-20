ЦСКА заявит на матч с рижским «Динамо» 15 игроков не старше 20 лет

ЦСКА примет рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб заявит на встречу 15 хоккеистов не старше 20 лет, сообщает «Р-Спорт».



Если голкипер Александр Шарыченков будет заявлен, но не выйдет на лёд, то средний возраст игрового состава ЦСКА составит 20 лет 295 дней.



В заявку ЦСКА войдут:



Вратарь Матвей Киселев (2001 год рождения, 19 полных лет);



Защитники: Малик Алишлалов (2001, 20), Егор Брютов (2001, 19), Кирилл Голощапов (2000, 20), Роман Калиниченко (2000, 20), Николай Макаров (2003, 18), Даниил Чайка (2002, 18);



Нападающие: Егор Афанасьев (2001, 20), Дмитрий Зуган (2002, 18), Лев Комиссаров (2000, 21), Егор Кузьминов (2002, 19), Тахир Мингачёв (2001, 19), Прохор Полтапов (2003, 18), Никита Ртищев (2000, 20), Максим Соркин (2000, 20), Данила Хулапов (2001, 20).

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