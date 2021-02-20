Шипачёв повторил результат президента КХЛ Алексея Морозова по очкам в чемпионатах России

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.



Капитан бело-голубых Вадим Шипачёв отдал одну результативную передачу, благодаря чему достиг отметки в 732 очка за карьеру в чемпионатах России. 33-летний форвард вышел на четвёртое место в списке бомбардиров в истории отечественных чемпионатов, повторив результат президента КХЛ Алексея Морозова (732).



Следующей целью Вадима является результат Максима Сушинского (818). Рекорд принадлежит нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину (1202). Второе место занимает форвард «Ак Барса» Данис Зарипов (963).

Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»