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Лямся рассказал, сможет ли Михаил Воробьёв сыграть за «Салават» в плей-офф

Лямся рассказал, сможет ли Михаил Воробьёв сыграть за «Салават» в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча с «Куньлунем» (5:4) поделился своим мнением о прогрессе Павла Коледова, а также рассказал, сможет ли Михаил Воробьёв присоединиться к команде в плей-офф.

«Нет ли желания взять кого-то из молодых игроков на выезд? Я думаю, на выезд мы возьмём пять звеньев. На плей-офф нам нужна длинная скамейка.

Коледов? С самого начала он был ключевым игроком, Коледов всегда относился к тренировочному процессу очень ответственно. Ему нравится то, что он делает на льду.

Сможет ли сыграть Воробьёв в плей-офф? Нет», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 5:4 (3:0, 1:2, 1:2) в пользу подопечных Томи Лямся.

«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил
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